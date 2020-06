La actriz Mayra Goñi no pudo contener las lágrimas al enviar un mensaje de reflexión a sus seguidores de Instagram.

La artista peruana se mostró muy afectada por la crisis que atraviesa el país debido al aumento de muertes a causa del coronavirus.

Mayra Goñi reveló que recibe los testimonios de muchos usuarios que perdieron a un integrante de su familia por la pandemia.

“A veces nos sentimos tristes por un chico, hay tantas chicas que me escriben, pero hay gente que me escribe diciéndome que perdieron a sus familiares y me parte el corazón. Lo único que les puedo decir es que amen a sus seres más queridos y valórenlos, no esperemos que sea demasiado tarde", expresó la actriz de Los Vílchez.

Pidió que no minimicen la propagación del coronavirus. “(No digan) nunca me va a agarrar una enfermedad”, mencionó la intérprete en Instagram.

PUEDES VER Mayra Goñi admite tener miedo de hacer transmisiones en vivo tras ser acosada [VIDEO]

“Hay mucha gente muriendo por esta enfermedad, por el COVID, muchos no saben de sus familiares hasta no saber que están muertos y ni siquiera se pueden despedir”, agregó Mayra Goñi entre lágrimas.

Además, recomendó no preocuparse por asuntos superficiales cuando hay personas que atraviesan peores situaciones por las muertes a causa del coronavirus.

“Me parte el corazón, de verdad. No nos pongamos triste por estupideces porque hay cosas más importantes por las cuales preocuparnos ”, finalizó la actriz.