Lucía de la Cruz lanza dura advertencia a Richard Swing y le pide que la no la vuelva mencionar

El escándalo de ‘Richard Swing’ con el Ministerio de Cultura ha desatado duras críticas por parte de reconocidos artistas peruanos, quienes manifestaron su indignación por la contratación de quien se presenta como compositor.

Una de las cantantes que lanzó duras palabras contra Richard Cisneros fue la criolla Lucía de la Cruz, quien a través de su cuenta oficial de Facebook envió una advertencia.

La intérprete de “Yo perdí el corazón” pidió al extrabajador del Ministerio de Cultura que la respete y no la mencione.

“Mira Richard Cisneros o Richard Swing. A mí no me metas en tus hu*** porque yo de ti ni siquiera me preocupo. Tú haz tu mundo no vuelvas a poner mi nombre en tu boca porque yo de ti ni siquiera me acuerdo ni me preocupo. Así es que te agradecería que quites mi nombre de tu boca ¿me entiendes?”, escribió.

Asimismo, Lucía de la Cruz aseguró que no tiene contacto alguno con ‘Richard Swing’.

“Tú sabes muy bien que hace muchos años no sé de ti y lo único que sé es que te habías vuelto cristiano. Eso fue lo último que supe”, agregó.

“Te voy a agradecer que saques mi nombre de tu boca porque soy Lucía de la Cruz y por lo menos merezco un respeto de tu boca”, finalizó.

‘Richard Swing’ se defiende y envía carta notarial

Richard Cisneros, envió una carta notarial a Magaly Medina para que esta se rectifique por haber mencionado en su programa que él viajó a Canadá para encontrarse con Martín Vizcarra, actual presidente de Perú, en 2017.

“Hoy (30 de mayo) envié una carta a la señora Magaly Medina, exigiendo que se rectifique públicamente, probando una de las tantas difamaciones agravadas en señal abierta que me ha hecho al lado de Beto Ortiz”, comunicó.

