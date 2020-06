Lorena Álvarez niega gran amistad con Juliana Oxenford: La respeto mucho, pero no es mi pataza

Lorena Álvarez usó su tiempo libre en la cuarentena para realizar una sesión de preguntas y respuestas en Instagram y así dar a conocer un poco más sobre ella a sus fans.

En medio de este divertido encuentro, uno de los cibernautas le consultó a la figura de Latina si era amiga de la también periodista Juliana Oxenford.

Lorena Álvarez será la nueva conductora de 90 Central tras salida de Juliana Oxenford. Foto: Composición

Al leer dicha interrogante, Lorena Álvarez se mostró segura y confesó que no mantiene una íntima amistad con la conductora de ATV Noticias Al estilo Juliana. “Si es mi pataza, mi chochera, no pues, nada que ver", señaló.

Sin embargo, aclaró que tiene mucho respeto y admiración hacia Juliana Oxenford como profesional de periodismo. “Es una persona que respeto mucho, que admiro, la pude conocer mucho más cuando nos tocó trabajar juntas en Latina. Es bien bacán”, precisó. "Cuando tengo algo que decirle le escribo al WhatsApp. Más fácil, directo”, agregó en Instagram.

Recordemos que actualmente Lorena Álvarez y Juliana Oxenford compiten por el rating en el mismo horario, con los noticieros 90 Central y ATV Noticias Al estilo Juliana, respectivamente.

Lorena Álvarez: “Los que sobrevivan al coronavirus serán diferentes”

La comunicadora Lorena Álvarez aseguró que habrá un gran cambio en las personas que sobrevivan al coronavirus y también en aquellas que, en medio de la pandemia, logren sobreponerse.

“Cuando pase el coronavirus, los que sobrevivan a la enfermedad y a la crisis económica serán diferentes. Estoy convencida de que lo que no te mata, te hace más fuerte. Tiene que ser así. Este es un momento de evolución. No me sale romantizar la cuarentena, te ayudo más siendo honesta. No tengas miedo. El miedo paraliza. Respira. Cumple con las indicaciones. Lo que viene no será mejor, pero si puede ser peor si no hacemos caso. Quédate en casa”, acotó la conductora de 90 Central, por medio de un extenso mensaje en su cuenta oficial de Facebook.

Lorena Álvarez. Foto: Facebook

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.