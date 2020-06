Karol G fue el blanco de miles de usuarios que criticaron una de sus últimas publicaciones. En ella, comparaba a su mascota, que posee manchas negras en sus ojos, con la lucha contra el racismo que se ha reavivado en los últimos días en Estados Unidos.

“El ejemplo perfecto de que el blanco y el negro juntos se ven hermosos”, señaló la intérprete de “Tusa” para unirse a la lucha de Black Lives Matter, pero no salió como ella esperaba.

Comentarios como “borra tu publicación”, “ el racismo acabó gracias a Karol G” (dicho de manera irónica), o inclusive la acusaban de “racista” no se hicieron esperar.

Karol G. Foto: difusión

Ante esta lluvia de críticas, la cantante decidió manifestarse al respecto pidiendo disculpa a sus seguidores. Asimismo, resaltó que lo que ve en Estados Unidos, ya que se encuentra pasando la cuarentena en este país con su pareja Anuel AA, la ha afectado mucho.

“Me equivoqué y quiero aclarar que mis intenciones en la foto que subí eran bonitas y correctas. Lo que quise decir es que el racismo es terrible, que no lo entiendo. Estos días me he sentido muy afectada viendo la gravedad de la situación y es extremadamente doloroso ver cómo estas cosas siguen pasando y que es momento donde todo esto tiene que parar”, enfatizó la colombiana en Twitter.

Karol G en Twitter

Además, recalcó su solidaridad con el movimiento Black Lives Matter, así como con las protestas.

“Me solidarizo con Black Lives Matter porque nadie debería sufrir de una opresión sistemática por el color de su piel o por pertenecer a un grupo minoritario. Apoyo a las protestas y las acciones que se están tomando para poner fin al racismo y abuso de poder. Sigo aprendiendo cada día sobre esta experiencia para poder participar mejor y ayudar a provocar el cambio”, concluyó la cantante.

Cabe resaltar que la publicación de su mascota en mención fue borrada.