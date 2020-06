Guty Carrera y su novia Brenda Zambrano ofrecieron una entrevista en la que contaron detalles sobre su romance desde México.

La joven modelo aseguró que cuando visitó el Perú Edith Tapia fue muy afectuosa con ella. Tras las palabras de su novia, el exintegrante de Esto es guerra sorprendió al revelar que Zambrano es la única pareja a la que le ha abierto las puertas de su hogar.

“Brenda ha sido la única que he llevado a mi casa y ha dormido en mi cama, porque mis exparejas con las justas llegaron a la puerta”, afirmó en declaraciones al diario Trome.

Guty Carrera y Brenda Zambrano también se animaron a confesar que son celosos, pero dependiendo del contexto en el que se encuentren.

“Sí lo soy, pero depende de la situación porque lo que es mío, es mío, pero también me gusta que lo vean y digan lo guapo que está”, señaló la mexicana."También lo soy y cómo no serlo con una mujer como Brenda, pues cuando salimos a la calle todo el mundo la mira. Pueden mirar, eso sí, pero no tocar", comentó el ex chico reaity.

Asimismo, contaron que no comparten las claves de sus redes sociales porque hay mucha confianza entre ambos como pareja.

Finalmente, Brenda Zambrano y Guty Carrera dejaron en claro que por el momento no piensan en convertirse en padres, pues se encuentran enfocados en sus carreras como figuras de televisión.

“Vamos paso a paso. Tenemos proyectos y más adelante se verá”, precisó la modelo. “Así es, todo de la manera tradicional. Por ahora estamos disfrutando la relación, nuestro trabajo y entusiasmados con Guerreros 2020”, agregó el peruano.

Como se recuerda, Guty Carrera estuvo en el ojo de la tormenta por sus polémicas relaciones con Melissa Loza y Alejandra Baigorria.

