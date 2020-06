Esto es guerra llevó a cabo su primera final en un ambiente de adrenalina y tensión entre los competidores, pero también entre los conductores Gian Piero Díaz y Jazmín Pinedo.

Esta situación quedó evidenciada al final de uno de los juegos de cultura general, cuando los presentadores tuvieron un fuerte intercambio de palabras.

Gian Piero Díaz se dirigió a su compañera para pedirle que no hiciera reclamos mientras los integrantes de ‘Los leones’ seguían compitiendo contra ‘Las Cobras’ en Esto es guerra. “'China', te voy a pedir un favor, no sigas hablando cuando ya pasó (el juego) sino ellos no se escuchan”, le dijo.

Al oír esto, Jazmín Pinedo lo encaró respondiéndole: “¡Ay!, pero si tú haces exactamente lo mismo".

Este comentario no le agradó para nada al popular ‘Pipi’, quien levantó la mano como ignorando lo dicho por su colega, y se retiró de cámaras diciéndole: “Ya, ya. Yo hago lo mismo, yo hago lo mismo”.

La reacción de Gian Piero Díaz dejó sorprendida y nerviosa a Jazmín Pinedo, quien le pidió al conductor que se calmara un poco para poder seguir adelante con la final de Esto es guerra. “Tampoco te molestes. Yo sé que estamos tensos, pero tampoco te pongas así”, manifestó la ‘Chinita’.