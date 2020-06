Bárbara de Regil se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta por compartir un mensaje en el que pretendía dar una solución a las víctimas de violencia familiar.

En su publicación, la polémica actriz mexicana les aconsejaba a las personas violentadas que les pidan a sus agresores que sean empáticos y dejen de golpearlas e insultarlas.

Bárbara De Regil en Instagram

“Hay que respirar profundo. Si estás en una casa donde vives violencia, gritos, golpes, te pido que a esa persona que te golpea, grita, humilla, que te insulta, le pidas con todo tu corazón que te trate como le gustaría que lo traten, o la traten. Te pido por favor, que te toques el alma y le digas ‘Yo estoy en este mundo, en esta tierra para vivir feliz y tranquila, no para vivir con miedo’”, fueron las controversiales palabras de la intérprete.

Tras esto, los cibernautas en las redes sociales se mostraron indignados y arremetieron contra Bárbara de Regil con duras críticas y sarcásticas publicaciones.

“Tanto ejercicio y no veo que te llegue oxígeno al cerebro”, “yo le diría a la nutrióloga y a psicóloga Barbara de Regil con la mano en el corazón que es una reverenda pen... y soy hiper feliz por no seguirla y no querer ser como ella, bye”, “Da pena que siendo alguien tan ‘influyente’ e idolatrada digas esta clase de cosas. La violencia no tiene que permitirse, ni una vida digna pedirse”, fueron algunos de los comentarios que le hicieron llegar.

Actualmente, Bárbara de Regil tiene más de siete millones de seguidores en Instagram, donde suele sembrar la polémica por sus rutinas de ejercicios y consejos sobre salud.

