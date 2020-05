Stephanie Cayo supera a Taylor Swift y Hailey Baldwin en concurso por el rostro más bello

Stephanie Cayo fue nominada a Los 100 rostros más bellos del mundo 2020, concurso que organiza todos los años TC Candler & The Independent Critic.

La actriz peruana está disputándose la mención con reconocidas celebridades del entretenimiento. No obstante, la joven de 32 años está dejando el nombre de nuestro país en alto, ya que está superando en votaciones a estrellas consolidadas como Taylor Swift, Rihanna, Hailey Baldwin y Emilia Clarke, protagonista de la serie Game of Thrones.

Stephanie Cayo tiene hasta el momento 98.862 reacciones en el Instagram del concurso, mientras que Taylor Swift cuenta con 78.683. La estrella que está más cerca de la peruana es Emilia Clarke, quien suma 85.029.

Por debajo de la actriz Travesuras del Corazón se encuentran la cantante Rihanna (36.631), las modelos Hailey Baldwin (22.592), Emily Ratajkowski (4.661) y la actriz ganadora del Oscar Jennifer Lawrence (27.668).

Tras su nominación, Cayo compartió un video desde sus redes para agradecer por el apoyo recibido de sus fans. No obstante, ella aclaró que lo más importante es la “naturalidad”.

“Les quiero agradecer por haberme nominado, me han llegado muchos tags, me están haciendo muchas menciones. Estoy viendo que me han tageado en un concurso de las bellezas más lindas, pero esta es la realidad, tengan eso en cuenta, la naturalidad”, expresó muy feliz

Cabe mencionar que Stephanie Cayo no es la única peruana que viene destronando a consagradras estrellas en el concurso Los 100 rostros más bellos del mundo 2020. Andrés Wiese supera ampliamente a Brad Pitt, el actor más cotizado de Hollywood.

Hasta el momento, Wiese tiene 926.162 ‘likes’, mientras que Pitt cuenta con 50.078.

