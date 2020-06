Tras confirmar su embarazo de cuatro meses, la hija de Melissa Klug Samahara Lobatón reveló cómo quedó embarazada, a pesar de cuidarse usando métodos anticonceptivos.

En su cuenta oficial de Instagram, la también hija de Abel Lobatón dijo que se sentía irresponsable por no ponerse la inyección luego de quitarse el implante.

"Me quité (el implante) y me cuidé con una inyección de tres meses. En enero yo me puse la inyección de un mes, pero me internaron en febrero casi tres semanas porque se acuerdan que estuve con fuertes dolores de cabeza. Y en todo eso de entrar y salir de la clínica, de verdad me olvidé de ponerme la inyección, responsabilidad de mi parte”, confesó.

Samahara Lobatón también comentó que se percató de su embarazo después de las primeras ocho semanas, ya que no presentaba síntomas.

“Se supone que para el mes de febrero como no me cuidé, salí embarazada. Yo viajé, me fui de paseo, me fui de viaje a Punta Cana, estaba embarazada y no lo sabía. Hacía mi vida normal y me enteré mucho mucho tiempo después”, mencionó en sus redes sociales.

