Samahara Lobatón: su anuncio de embarazo y la reacción de sus padres

¡En la dulce espera! Hace unos días, Samahara Lobatón sorprendió a más de uno al anunciar que está embarazada.

Si bien hace un tiempo la hija de la popular ‘Blanca de Chucuito’ negó estar gestando, con una publicación de Instagram confirmó, muy emocionada, que una vida está creciendo dentro de ella.

Foto: Captura

“Un ser maravilloso viene camino al mundo, me siento llena de emociones y es porque me toca una gran responsabilidad: velar por ti y porque todo a nuestro alrededor esté súper bien. Dios es perfecto al tomar sus decisiones y hoy lo tengo claro”, escribió.

¿Cómo reaccionaron los padres de Samahara Lobatón tras el anuncio de su embarazo?

Luego de que Samahara Lobatón confirmara su embarazo, Melissa Klug compartió en sus redes sociales un mensaje de reflexión dirigido a sus hijas.

“Cuando somos madres, ni la edad, ni las circunstancias negativas son obstáculos para siempre darle lo mejor a nuestros hijos (...) De ahora en adelante nada será más importante que la felicidad de este pedacito mío. Por ello deseo de todo corazón que mis hijas aprendan esta linda enseñanza, porque solo ese día comprenderán que no existe nadie como una madre”, se lee en la publicación de la empresaria.

Melissa Klug en Instagram

De igual forma, Abel Lobatón se pronunció al respecto y aseguró que su hija es “una mujer hecha y derecha”.

“Sí, estoy bien contento. Ella es una mujer hecha y derecha y ya tomó sus propias decisiones, si llega en su momento, es parte de un ciclo de la vida”, dijo Abel Lobatón.

Abel Lobatón y Samahara. Foto: Archivo

Pareja de Samahara Lobatón teme no ser un buen padre

Después de que Samahara Lobatón anunciara que se encuentra en la dulce espera, su pareja, Youna, compartió una publicación en Instagram donde revela que siente temor de no ser un buen padre.

Novio de Samahara Lobatón se pronuncia en Instagram

“No dejo de pensar en el futuro con miedo de no ser el padre perfecto, pero cada segundo trato de superarme para lograrlo", escribió. “El miedo de no saber cuidarte me embarga, pero la felicidad de poder tenerte en mis manos es mucho más”, añadió.

