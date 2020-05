¡Más feliz que nunca! Samahara Lobatón sorprendió a más de uno al anunciar que se encuentra en la dulce espera.

Ante ello, Melissa Klug, desde que supo que se convertirá en abuela, no deja de compartir emotivos mensajes que demuestran lo emocionada que está con la noticia.

En esta oportunidad, la popular ‘Blanca de Chucuito’ tuvo un tierno detalle con su hija Samahara, y le dedicó una canción donde le menciona que siempre estará para ella.

Acompañada de una foto, la empresaria publicó un extracto de la canción “Ocean” de Karol G, que decía lo siguiente: “Y si no estoy, y algo te pasa, recuerda que todo en la vida cambia, y no importa lo que pase, te prometo no faltarte. Me siento grande por ti”.

La hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón se encuentra en la dulce espera a los 19 años de edad. Foto: Instagram.

Con dicha frase, Melissa Klug demostró que está dispuesta a apoyar en todo lo que sea necesario a su hija y que, pese a los problemas que han tenido meses atrás, siempre podrá contar con ella en esta etapa tan importante de su vida.

Asimismo, un día antes, la expareja de Jefferson Farfán, publicó una extensa carta dedicada a su hija.

“Cuando somos madres ni la edad, ni las circunstancias negativas son obstáculos para darles siempre lo mejor a nuestros hijos. Lo aprendí de mi madre, quien lo aprendió de mi abuelo, y por ello siempre hice y di lo mejor hasta con uñas y dientes para cuidar a cada uno de mis hijos”, se lee en las primeras líneas del texto en Instagram.

