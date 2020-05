Muchas celebridades han manifestado su preocupación por el reciente asesinato de George Floyd, un ciudadano afroamericano que perdió la vida tras ser sometido por un policía estadounidense.

Reconocidas figuras como Kylie Jenner, Beyoncé o Kim Kardashian se mostraron muy mortificadas, ya que sus hijos son afroamericanos y tienen miedo que, en algún momento, sean víctimas de racismo o discriminación por su color de piel.

Reese Witherspoon confiesa que fue desgarrador hablar con su hijo sobre el racismo y el asesinato de George Floyd

A esto se sumó Reese Witherspoon, quien también manifestó su indignación y preocupación, ya que su menor hijo de 7 años le preguntó por qué hay tanto revuelo por la muerte del hombre de 46 años.

En un extenso texto en Instagram, la protagonista de Legalmente rubia contó que le costó explicarle a su pequeño que en el mundo existe el racismo y discriminación.

PUEDES VER Beyoncé lamenta el asesinato de George Floyd y condena el racismo en Estados Unidos [VIDEO]

Reese Witherspoon confiesa que fue desgarrador hablar con su hijo sobre el racismo y el asesinato de George Floyd

“Anoche en la cena, mi hijo de siete años preguntó por qué todos los adultos estaban tan molestos. Hablamos con él sobre lo que le pasó a George Floyd. Ser una madre blanca explicando el racismo y la intolerancia a su hijo blanco, que no entendía por qué alguien trataría a otro ser humano de esa manera, es desgarrador”, contó la actriz.

Asimismo, Reese Witherspoon resaltó que más difícil es para las personas que viven siendo sometidos por su color de piel.

“Pero no es tan desgarrador como ser víctima de uno de estos crímenes sin sentido, violentos e inconcebibles. No es tan desgarrador como ser una de las familias que han sufrido pérdidas, acoso y discriminación a diario. No es tan desgarrador como ser una madre que vive con miedo a lo que les sucederá a sus hijos en este mundo. Crecí yendo a la iglesia. Nos enseñaron que todos éramos iguales a los ojos de Dios. Todos respiramos el mismo aire. Todos sangramos la misma sangre. Pero eso no es lo que crecí viendo”, agregó.

Reese Witherspoon confiesa que fue desgarrador hablar con su hijo sobre el racismo y el asesinato de George Floyd

Además, la estrella de Hollywood pidió a sus seguidores que hablen a su hijos sobre el racismo y que les hagan entender que eso se trata de un acto de odio.

“Fue tan difícil para mí conciliar la diferencia entre lo que me enseñaron en la iglesia y lo que veo en el mundo. No quiero eso para mis hijos. O por el tuyo. Tenemos que rendir cuentas por lo que está sucediendo en este país. Lo que sucedió con George Floyd y Breonna Taylor y Ahmaud Arbery, y muchos otros, no pueden pasar sin justicia. Hable con sus hijos sobre el racismo, los privilegios, la intolerancia y el odio. Si no estás hablando con ellos, alguien más lo está", finalizó.

Reese Witherspoon confiesa que fue desgarrador hablar con su hijo sobre el racismo y el asesinato de George Floyd

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.