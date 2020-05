Armonía 10 a 15 años de la muerte de Makuko Gallardo: “¡Viva Makuko en nuestros corazones!”

Makuko Gallardo dejó de existir a causa de un paro cardíaco el 31 de mayo del 2005 en París (Francia). Sin embargo, hasta el día de hoy sus canciones son escuchadas por los fanáticos de Armonía 10 y de la cumbia peruana en general.

Por ello y por todo lo que significó el paso del cantante por Armonía 10, la agrupación decidió dedicarle un emotivo mensaje mediante su cuenta oficial de Facebook, en el que recordaron sus más destacados hits musicales.

PUEDES VER Hijo de ‘Makuko’ Gallardo le dedica emotivo mensaje a 15 años de su partida

'Makuko' Gallardo en Armonía 10 Foto: archivo

“Un día como hoy, 31 de mayo del año 2005, falleció Alberto Silveiro Gallardo Juárez, más conocido como Makuko Gallardo, la voz exponente de Armonía 10 y que deleitó a su público con innumerables canciones que se siguen escuchando en todo el Perú y el mundo. Cómo no recordar sus éxitos: “El Cervecero”, “Dios mío haz que me enamore”, “Solo estoy tomando”, “El chancho de mi vecina”, “El escritorio”, “Penar penar”, “No me vuelvo a enamorar” y muchos más. Hoy te recordamos que partiste hace 15 años, has dejado un legado de música para tu público que aún te sigue recordando. ¡Viva Makuko en nuestros corazones!”, escribió el grupo, acompañando su publicación con las etiquetas #Armonizando48Años #Armoniosos #MakukoGallardo #ElCervecero.

Armonía y Makuko Gallardo

Cabe recordar que Makuko Gallardo estuvo presente desde los inicios de la agrupación Los Blanders, la cual años más tarde cambió de nombre a Armonía 10 debido al incremento de sus integrantes.

Hijo de Makuko Gallardo recuerda a su padre con emotivo homenaje

Con motivo de recordar el fallecimiento de su padre Makuko Gallardo, Alan Gallardo Feria le dedicó unas conmovedoras palabras al recordado cantante de Armonía 10.

“Un día como hoy nos dejaste papá Alberto ‘Makuko’ Gallardo. Hoy cumples 15 años de tu partida, mi viejito lindo. Que Dios te tenga en su gloria, siempre estás en mi mente y en mi corazón. Papá por siempre y para siempre. El Cervecero de América, ‘Makuko’ Gallardo, no hay más”, expresó el hijo de Alberto Makuko Gallardo.

Publicación de Allan Gallardo Foto: captura

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.