Lady Gaga: “La gente en Estados Unidos es racista”

El último sábado por la noche, Lady Gaga levantó la polémica por el asesinato de George Floyd a manos de un policía en Estados Unidos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la estrella de pop compartió una extensa carta para manifestar su indignación por la muerte del hombre.

Lady Gaga asegura que Estados Unidos es racista tras el asesinato de George Floyd a manos de un policía blanco.

"Tengo muchas cosas que decir sobre esto, pero lo primero que quiero decir es que tengo miedo de decir algo que incite más enojo, aunque esa es precisamente la emoción que está justificada. No deseo contribuir a más violencia, deseo contribuir a una solución”, empezó la cantante, quien hace poco salió a las calles en un camión para promocionar su más reciente disco Chromatica.

La intérprete de “Stupid love” manifestó la furia que le causaba el lamentable final de George Floyd en un acto de racismo.

Lady Gaga manifiesta su indignación por la muerte de George Floyd.

“Estoy tan indignada por la muerte de George Floyd como por la muerte de vidas negras exponencialmente demasiadas durante cientos de años que nos han sido arrebatadas en este país como resultado del racismo sistémico y los sistemas corruptos que lo apoyan”, agregó Lady Gaga.

Asimismo, resaltó que la comunidad afroamericana ha sido discriminada desde siempre, ya que, según en sus palabras, “Estados Unidos es racista”.

“Las voces de la comunidad negra han sido silenciadas durante demasiado tiempo y ese silencio ha resultado mortal una y otra vez. Y no importa lo que hagan para protestar, los líderes que están destinados a protegerlos aún no los compadecen. Todos los días la gente en Estados Unidos es racista, eso es un hecho”, aseguró.

Lady Gaga a condena el asesinato de George Floyd.

“En este momento es un momento crítico para que la comunidad negra sea apoyada por todas las demás comunidades para que podamos detener algo que es intrínsecamente incorrecto por la gracia de Dios o cualquier creador en el que creas o no”, finalizó.

Beyoncé pide justicia para George Floyd

A través de un video en redes sociales, Beyoncé lamentó la muerte de George Floyd y condenó la ola de racismo en Estados Unidos.

“Necesitamos justicia para George Floyd. Todos fuimos testigos de su asesinato a plena luz del día. Estamos destruidos y nos sentimos asqueados, no podemos normalizar este dolor (...). No más muertes sin sentido, no pueden vernos como humanos de segunda clase. No podemos seguir mirando hacia otro lado, él es nuestra familia porque es un compatriota”, dijo en Instagram.

