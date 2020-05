Kylie Jenner teme que su hija Stormi sea víctima de racismo tras caso George Floyd

Kylie Jenner confesó en Instagram que se encuentra muy preocupada por su hija Stormi ante el racismo en Estados Unidos, el cual ha vuelto a quedar evidenciado con el caso George Floyd.

A través de una extensa publicación, la famosa modelo y empresaria lamentó la muerte del afroamericano y el hecho de que muchas personas de la misma comunidad tengan que vivir con miedo al rechazo por culpa de la ignorancia.

PUEDES VER Abogado de Kylie Jenner arremete contra Forbes tras investigación sobre su empresa cosmética

Kylie Jenner

“Nunca experimentaré el dolor y el miedo que mucha gente negra alrededor del país vive todos los días, pero sé que nadie debe vivir con miedo y nadie merece una muerte como la de George Floyd y tantos otros”, escribió en Instagram.

En este sentido, Kylie Jenner consideró que el racismo es una pandemia más en Estados Unidos, la cual le causa una gran inquietud por la vida de Stormi, la hija que tuvo con el productor afroamericano Travis Scott.

Kylie Jenner

“Actualmente estamos lidiando con dos pandemias horribles en nuestro país y no podemos sentarnos e ignorar el hecho de que el racismo es una de ellas. Temo por mi hija y espero un mejor futuro para ella”, añadió la dueña de Kylie Cosmetics en su mensaje en Instagram.

Por otra parte, Travis Scott también usó su cuenta de Twitter para publicar un video en el que expresa su rechazo hacia el racismo. “No le des la espalda al racismo. No aceptes que vidas inocentes sean arrebatadas. No hagas más excusas. No pienses que esto no te afecta”, aseveró en dicho clip.

Kylie Jenner

Como se recuerda, George Floyd es el estadounidense que murió en el suelo, boca abajo y bajo la rodilla de un policía blanco en su cuello. El hecho viene generando indignación en Estados Unidos y en todas partes del mundo.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.