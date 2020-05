Jimmy Kimmel arremete contra Donald Trump tras asesinato de George Floyd [VIDEO]

Jimmy Kimmel realizó un extenso monólogo en la última edición de su programa y se pronunció por el reciente asesinato de George Floyd en Minnesota. El presentador habló sobre las protestas que se están llevando a cabo en Estados Unidos y sobre el accionar del presidente Donald Trump.

En su mensaje pidió a la población pedir justicia pacíficamente, además indicó que el verdadero problema se encuentra entre las personas que manejan el país y que “intensifican las conductas violentas y el racismo”.

Jimmy Kimmel habló sobre la respuesta de Donald Trump luego que iniciaran las protestas en la ciudad de Minneapolis, cuando llamó a los manifestantes criminales y matones. La celebridad estadounidense condenó la conducta de la autoridad e indicó que sus palabras solo agravan la situación, en vez de llamar al diálogo.

“Nuestro presidente amenaza con ordenar a los militares a dispararnos, específicamente a los afroamericanos (...) ¿Quieren que sea él quien nos lidere? Un presidente que intencionalmente instiga la violencia para demostrar lo ‘duro’ que es?", indicó.

“Ya es suficiente. Tenemos que sacar a este tipo ya (...) Y tenemos que trabajar en este doble estándar. Como cuando alguien se para frente a la bandera y clama libertad para todos, en realidad eso no es para todos. No todos tenemos eso”, agregó.

Beyoncé condena el racismo tras asesinato de George Floyd

La cantante utilizó su cuenta de Instagram para enviar un fuerte mensaje a sus compatriotas. Luego del asesinato de un afroamericano a manos de un grupo de policías, la interprete pidió a sus seguidores no ignorar los actos de injusticia.

“Necesitamos justicia para George Floyd. Todos fuimos testigos de su asesinato a plena luz del día (...). No mas muertes sin sentido, no pueden vernos como humanos de segunda clase. No podemos seguir mirando hacia otro lado, él es nuestra familia porque es un compatriota”, expresó Beyoncé.

