Alberto Silverio Gallardo Juárez, conocido por todo el Perú como ‘Makuko’, histórica voz de Armonía 10, murió un día como hoy, 31 de mayo, pero de 2005. La tragedia llegó cuando el artista se encontraba en Francia.

Por muchos años, Makuko Gallardo fue una de las voces más importantes de este género musical por su particular entonación a la hora de cantar, así como la gran conexión que lograba con el público.

Makuko Gallardo se unió a Armonía 10 casi desde su fundación, siendo parte del elenco que grabaría la primera placa de larga duración de la agrupación piurana, “El Chinchorro”, producción que data del año 1985.

Sin embargo, a pesar de ser un rostro icónico de la cumbia, tener el favor del público y el reconocimiento de la comunidad artística peruana, lo cierto es que Makuko Gallardo no logró obtener la satisfacción económica que anhelaba para darle estabilidad a su familia (tenía 14 hijos), ya que desde pequeño tuvo orígenes humildes ayudando en el negocio que su padre tenía en su natal Piura.

Por ello, buscando un futuro más rentable dentro de la música es que decide separase de Armonía 10 a finales de los años noventas, lo que generó una disputa entre el ‘Tenor de la Cumbia’ con la agrupación piurana.

El cantante formó Makuko y la Orquesta América con la cual decidió emprender carrera como solista para luego probar suerte en Europa. En el Viejo Continente brindó una serie de recitales para la colonia peruana de dichos países.

Sin embargo, el 31 de mayo de 2005, Makuko Gallardo dejó de existir tras sufrir un paro cardíaco a pocos días de iniciar una gira por locales latinos en Europa.

En una entrevista, el animador de Armonía 10, Lucho ‘El Gato’ Bazán, relató cómo se enteró de la muerte de Makuko Gallardo el mismo día de su fallecimiento.

“He venido a tocar y me preguntan por el ‘Gato’. Yo tengo contactos para sacarte la visa para Europa y todo”, reveló ‘El Gato’ sobre las palabras que le dio Gallardo, pero agregó con pena: “Yo llamo a preguntar y me contesta una señora diciendo: ‘No, no está, señor, Albertito se ha ido […] Señor, Alberto acaba de fallecer. Hace media hora se acaba de ir con mi hermano Lucho que entregan medicina y le ha dado un infarto’”.

Cuando su cuerpo fue traído al Perú, Makuko Gallardo tuvo una despedida multitudinaria, cuyo féretro fue acompañado no solo de miles de fans, sino también por un sinnúmero de artistas que le dieron el último adiós, así como brindarle el merecido reconocimiento al legado musical que dejó una de las voces más importantes de la cumbia peruana.