A sus cortos 18 años, Billie Eilish está bien informada de lo que pasa a su alrededor sobre los actos de injusticias, racismo y discriminación. La intérprete de “Bad guy” finalmente rompió su silencio sobre el terrible deceso de George Floyd, un hombre afroamericano de 46 años que fue asfixiado por un policía en Estados Unidos y que ha indignado a todo Hollywood.

La cantante usó su cuenta oficial de Instagram para compartir una carta y, a través de ella, descargar toda la ira e impotencia que siente por la lamentable muerte.

Billie Eilish Instagram asegura que la sociedad solo da privilegios a la gente blanca y discrimina a los afroamericanos

“He estado tratando de aprovechar esta semana para encontrar una manera de abordar esto con delicadeza. Tengo una plataforma enorme y me esfuerzo mucho por ser respetuosa y tomar tiempo para pensar en lo que digo y cómo lo hago. Pero maldita sea, voy a empezar a hablar”, empezó la ganadora de varios premios Grammy.

Billie Eilish, quien hace poco compartió un corto donde aparecía desnudándose como forma de protesta tras recibir duras críticas por su físico, explicó que dicho texto se dio para arremeter contra el movimiento All Lives Matter (todas las vidas importan), que nació luego que se hiciera tendencia el hashtag #BlackLivesMatter (Las vidas de los negros importan).

“Si escucho a una persona blanca más decir ‘todas las vidas importan’ una vez más, voy a perder la cabeza. ¿Podrías callarte de una maldita vez? Nadie les está diciendo que su vida no es difícil. Nadie dice literalmente nada sobre ustedes. Todo lo que todos ustedes malditos hacen, es encontrar una manera de hacer todo sobre ustedes. Esto no se trata de ustedes, ustedes no tienen necesidad. Ustedes no están en peligro”, disparó la famosa artista.

Al finalizar su mensaje, Billie Eilish señaló que la gente blanca siempre va a tener más oportunidades por su color de piel sin importar el estatus socioeconómico.

“La sociedad te da privilegios solo por ser blanco. Puedes ser pobre, puedes estar luchando. Y aún así, el color de tu piel te da más privilegios de lo que crees y nadie dice que eso te haga mejor que nadie. ¡Simplemente te permite vivir tu vida sin tener que preocuparte por sobrevivir simplemente por el color de tu piel! ¡Eres privilegiado!”.

Lady Gaga: “Todos los días la gente en Estados Unidos es racista”

Lady Gaga aseguró que en Estados Unidos todos los ciudadanos practican el racismo. La cantante se manifestó en sus redes tras la muerte de George Floyd.

“Las voces de la comunidad negra han sido silenciadas durante demasiado tiempo y ese silencio ha resultado mortal una y otra vez. Y no importa lo que hagan para protestar, los líderes que están destinados a protegerlos aún no los compadecen. Todos los días la gente en Estados Unidos es racista, eso es un hecho”, escribió en Instagram.

Lady Gaga asegura que Estados Unidos es racista tras el asesinato de George Floyd a manos de un policía blanco.

