Mamá de Angie Jibaja la saluda por su cumpleaños: “Eres mi regalo del cielo”

Angie Jibaja cumplió 40 años en medio de problemas personales y familiares. A pesar de los difíciles momentos que pasa, la popular ‘Chica de los tatuajes’ recibió un cálido mensaje en su día por parte de su madre.

A través de Instagram, Lizza Magie compartió una recopilación de fotos de momentos que vivió con su hija desde que era pequeña. El material audiovisual estuvo acompañado de la canción “Yo te esperaba” de Alejandra Guzmán.

Lizza Magie, mamá de Angie Jibaja, la saluda con emotivo mensaje por su cumpleaños número 40.

“Feliz cumpleaños, mi pequeña princesa. Eres mi regalo del cielo”, escribió la señora.

La dedicatoria emocionó a Angie Jibaja, quien publicó el post en sus historias de la famosa red social y escribió lo siguiente: “Te amo, mami”.

Angie Jibaja se emocionó por el saludo.

Mamá de Angie Jibaja defiende a la modelo de Magaly Medina

El pasado mes de abril, Angie Jibaja fue víctima de un intento de femicidio por un sujeto 34 años mayor que ella. La modelo pasó varios días recuperándose en una clínica de Surco tras recibir varios balazos.

Ante esto, Magaly Medina cuestionó a la expareja de Jean Paul Santamaría por su adicción a las drogas. Las palabras no fueron bien recibidas por Lizza Magie, que defendió a su hija.

Mamá de Angie Jibaja defiende a la modelo de Magaly Medina.

“La escuché (a Magaly); un poco más y entierra a mi hija. Me sentí impotente con todo lo que dijo porque hizo caso omiso a lo que publicó el Ministerio de la Mujer (pidió que se investigue el acto de violencia contra Angie). Dijo que no aceptó que es una adicta a las drogas. ¿Y por qué voy a alimentar más el morbo? Todos saben el problema que tiene, solo que no quise ser más explícita cuando solicité apoyo”, comentó.

