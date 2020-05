Tras confirmar su embarazo con una imagen de su ecografía, Samahara Lobatón comentó a sus seguidores de redes sociales cómo fue que dio la noticia a sus familiares más cercanos. La joven influencer explicó que temía que sus padres reaccionen de mala manera.

Ante la insistencia de sus fanáticos, la hija de Melissa Klug contó que las primeras personas en saber sobre su estado de gestación fueron sus hermanas y una tía. “Después de ellas ya comenzamos a pasar la noticia hasta que tuve que hablar con mi mamá y con mi papá”.

Luego de unos segundos, Samahara Lobatón dijo que sus progenitores no se mostraron del todo complacidos con la noticia. “Obviamente no esperaba que tuvieran la mejor reacción del mundo, pero yo vivo sola ya hace un año, me mantengo sola y no esperaba que me gritaran o cosas así”, indicó.

Sin embargo, la futura madre agregó que Abel Lobatón sí se mostró contento por la noticia: “Mi papá lo tomó bien, no lo tomó como esperé. Esperé que me gritara o algo así (...) lo tomó super bien”.

Por otro lado, Melissa Klug escribió un extenso mensaje a través de Instagram y dejó claro que siempre estará a la espera de que su hija recapacite y vuelva a acercarse a la familia.

Melissa Klug en Instagram

“Yo siempre tendré un lugar incondicional en mi corazón para cada uno de mis hijos, así su edad no les permita reflexionar sobre sus acciones (...) Siempre tendrán la puerta de mi casa abierta para cuando llegue el día en que reflexionen”, escribió la ‘Blanca de Chucuito’.

Pareja de Samahara Lobatón admite que teme no ser un buen padre

Luego que la segunda hija de Melissa Klug confirmase su embarazo, Youna utilizó sus redes sociales para pronunciarse ante su futura paternidad y alegó que se encuentra muy nervioso por esta nueva etapa.

Novio de Samahara Lobatón se pronuncia en Instagram

“No dejo de pensar en el futuro con miedo de no ser el padre perfecto, pero cada segundo trato de superarme para lograrlo. El miedo de no saber cuidarte me embarga, pero la felicidad de poder tenerte en mis manos es mucho más”, sostuvo la pareja de Samahara Lobatón en Instagram.

