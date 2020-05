Said Palao confesó que se encuentra muy entusiasmado por el retorno de Macarena Vélez a Esto es guerra en plena cuarentena.

En conversación con Estás en todas, el hermano de Austin Palao contó que no esperaba volver a ver a la joven modelo en el set del reality de América TV y menos aún tener que trabajar con ella en el mismo equipo.

Said Palao aclara relación con Macarena Vélez

“(Su llegada) me sorprendió, pero no es que me haya causado ninguna incomodidad ni nada, más bien me alegro y si se le ha dado la oportunidad nuevamente que la aproveche al máximo. Y qué mejor que en el equipo de sus amores (equipo Rojo). Con tal de que compitan bien yo no tengo ningún problema", comentó el capitán del equipo rojo de Esto es guerra.

Said Palao explicó además que ya no tiene más un romance con Macarena Vélez, pero aseguró que a pesar de ello sigue habiendo una relación respetuosa entre ambos.

“No sé si (quedaron) como amigos, pero llevamos una relación cordial, no nos llevamos mal. Si aun así nos lleváramos mal, mi labor como capitán es apoyar al equipo y a cada uno de los competidores dejando lo personal a un costado. No va a haber incomodidad por ninguna de las dos partes”, precisó para las cámaras de Estás en todas.

Macarena Vélez contenta por volver a Esto es guerra

Macarena Vélez dijo sentirse muy contenta por volver a ser parte de Esto es guerra en el nuevo formato que presenta el reality de América TV por la cuarentena.

“Gracias por la oportunidad. Estoy súper agradecida, contentísima de volver al equipo rojo, siempre estuve ahí, yo nací ahí, mucho antes que varios. Sé que venimos por una causa súper especial, así que a darle con todo”, manifestó la modelo, tras aparecer saltando y bailando en el set del programa.

