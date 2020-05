El popular personaje ‘Robotín’ ha decidido no darse por vencido y continuar trabajando, pero esta vez como fumigador de hogares peruanos, los cuales buscan alejar a toda costa al temido coronavirus.

A raíz de la pandemia, Alan Castillo, quien da vida al singular personaje, se vio obligado a dejar de lado los eventos y su escenario en las calles limeñas; sin embargo, el artista optó por reinventarse e incursionar en un rubro que le permita seguir llevando alimento a la mesa de su hogar: el de la desinfección de ambientes.

‘Robotín’ se mostró muy entusiasmado de poder tener un nuevo empleo y de paso aportar su granito de arena en la lucha contra la COVID-19.

“Ya que no hay eventos, ahora me estoy dedicando al rubro de la desinfección. Es complicado, pero yo aprovecho el personaje y a la vez cuido la seguridad de mis clientes. Me llaman para desinfectar sus casitas”, comentó durante una entrevista para Latina.

Alan Castillo contó que llega a desinfectar entre tres y cuatro casas por día y que los costos por sus servicios oscilan entre los S/20 y S/30. Además, destacó que la sustancia que utiliza es el amonio cuaternario y no la lejía, pues esta última puede resultar tóxica.

Asimismo, detalló que trabaja en conjunto con una empresa que le brinda todos los implementos necesarios para realizar efectivamente la desinfección de hogares. “Yo trabajo con una empresa, ellos me dan todos los instrumentos y me gano mi dinerito”, precisó el popular ‘Robotín’ en declaraciones a Canal N.

