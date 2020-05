Manolo Rojas mostró su preocupación con respecto a la pandemia de coronavirus que afronta nuestro país y que, lamentablemente, cobra la vida de cientos de personas, como fue el caso del humorista ‘Gato’ Abad.

Es por esta pérdida que Rojas reveló cuánto lo afectó emocionalmente, al no haber imaginado que el también comediante fallecería de esta enfermedad.

"La noticia del ‘Gato’ Abad me cayó como un baldazo de agua, no me imaginé que le iba a pasar eso (morir por COVID-19). Realmente me afectó, me puse un poco mal”, enfatizó.

Cómico El 'Gato' Abad falleció tras estar internado en hospital María Auxiliadora.

Asimismo, reflexionó con respecto al cumplimiento del aislamiento social por parte de nuestros compatriotas.

“Hay tanta gente que está muy mal y eso me apena mucho. Hay quienes siguen siendo inconscientes y salen a las calles sin importarles lo que les pueda pasar, como es un virus que no lo ven, entonces, están como si nada hasta que se enferman", mencionó Rojas haciendo alusión al estado de emergencia que actualmente se vive.

Por otro lado, el cómico habló del polémico personaje llamado Richard Swing. Recordemos que, Richard Cisneros (nombre real de Swing) facturó más de S/175 mil por hacer actividades, entre ellas charlas motivacionales, dentro del Ministerio de Cultura.

Manolo Rojas. (Foto: La República)

“Este tipo me escribía y no dejaba de escribirme para que le promocione su música en ‘Los Chistosos’. Era muy jodido, no se cansaba hasta querer lograr algo. Como no le hice caso, ya luego le decía a Hernán (Vidaurre)”, resaltó.

Además, afirmó que conoció a Cisneros por ser ambos compositores, pero no es su amigo. También subrayó que este señor usa su inteligencia para el mal o para ‘figuretear’.

Richard Swing Foto: Facebook Richard Cisneros

“Hemos hablado de música, porque este tipo se la sabe todas, y te endulzaba con lo que más te gustaba, pero nunca me hizo un ofrecimiento ni nada por el estilo. Este señor desarrolló bien su inteligencia interpersonal, pero la usa para mal al ver sus grandes beneficios o figuretear”, manifestó.