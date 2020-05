Johnny Depp, quiere interpretar a Cantinflas

El actor estadounidense Johnny Depp, se ha declarado fan de Mario Moreno, mejor conocido como ‘Cantinflas’ y ha señalado que le gustaría encarnar al mítico cómico mexicano. De acuerdo a Mario Moreno del Moral, nieto del llamado ‘Mimo de México’, fue hace algunos años cuando Depp le confesó su deseo de interpretar a su abuelo en un proyecto.

"Me dice que le gustaría personificar a Cantinflas. Yo estaba haciendo un documental a dos artistas españoles… estaba sentado Johnny Depp, y Yordi (un amigo en común) le dice ‘oye, tú sabes quién es Cantinflas’, y Johnny Depp le dice como ‘sí, por qué’, ah bueno, pues ese muchacho que está allá, es su nieto. Llega y me dice ‘mucho gusto, mi nombre es Johnny’, y yo ‘mucho gusto mi nombre es Mario’, me dice ‘¿te llamas igual que tu abuelo?’, entonces para mi fue como de ¡ah caray!, no nada más sabe que es Cantinflas, sabe que se llama Mario Moreno”, relató el joven.

Tras asegurar que estuvieron platicando por un buen rato, Moreno del Moral agregó: “me contó cómo conoce la figura de ‘Cantinflas’, que siempre que tiene momentos para relajarse o salir de viaje le gustan mucho las playas mexicanas, entonces cada que venía a México y prendía la televisión siempre veía a este personaje en diferentes películas y él dice ‘no hablo español a la perfección, pero tu sabes como actor cómo es la actuación, aunque no hables el mismo idioma, como los sentimientos traspasan la pantalla, como la risa es algo super potente’, entonces como él se reía viendo al personaje. Me contaba cuando mi abuelo gana en los Globos de Oro por La Vuelta al Mundo en 80 días y le gana a Marlon Brando y él lo sabía, o cuando mi abuelo presentó en los premios Oscar”.

Finalmente, Mario Moreno del Moral recordó en entrevista para el programa Ventaneando que en otro evento donde coincidieron más tarde, fue que Johnny hizo publicas sus intenciones de interpretar a ‘Cantinflas’ al momento de enterarse que existía la idea de hacer una película sobre el histrión.“Él dice ‘sí esa película algún día la hacen en inglés, cuentan ustedes con un actor’, estuvimos platicando más, me dio su tarjeta y estuvimos platicando con su agente”, relató.