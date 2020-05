Efraín Aguilar se animó a comentar sobre el regreso de Esto es guerra a la televisión durante la cuarentena, el cual generó una ola de críticas en redes sociales.

El reconocido productor de televisión dejó claro que no le incomoda en absoluto la emisión del reality de América TV y recalcó que el televidente tiene total libertad de elegir qué contenido ver.

“Los programas de concurso han existido y existirán siempre, es normal. Además, vamos a nuestra Constitución, ahí no existe la censura, existe la libertad de opinión y si a usted o a la señora no les gusta, agarre su aparato y cambie de canal”, señaló el popular ‘Betito’.

Asimismo, Efraín Aguilar destacó los cambios que ha realizado la producción de Esto es guerra para que el programa conducido por Gian Piero Díaz y Jazmín Pinedo cumpla con todas las disposiciones que ha dado el Gobierno del Perú para prevenir la expansión del coronavirus.

“Lo están haciendo cumpliendo las reglas que ha impuesto el Gobierno. Eso significa que la actividad creativa de los productores está tratando de solucionar sus problemas, para poder tener ingresos y cumplir con todos los que trabajan alrededor de un programa. Eso hay que felicitarlo”, manifestó el recordado productor de Al fondo hay sitio.

Como se recuerda, Esto es guerra regresó a la televisión peruana el pasado lunes, 25 de mayo, pese a que muchos arremetieron en contra del reality al asegurar que no debía emitirse en medio de la dura crisis que afronta el Perú por el coronavirus.

Juliana Oxenford sobre Esto es guerra: “Ustedes deciden qué ver”

Juliana Oxenford demostró que no le preocupa competir con Esto es guerra al indicar que todos los televidentes tienen el derecho de escoger qué programa prefieren.

“Agradezco a quienes nos ven y optan por nuestra propuesta informativa. Son ustedes quienes deciden qué ver y no hay nada más democrático que el uso del control remoto. Sobre periodismo, opino y opinaré siempre. Sobre el resto, solo puedo decir si algo me gusta o no desde mi humilde posición de televidente”, comentó la periodista por medio de Instagram.

Adolfo Bolívar sobre rating de EEG: “Si la gente lo repugna, ¿de dónde salen 18 puntos?”

Adolfo Bolívar cuestionó que Esto es guerra haya obtenido 18.9 puntos de rating en su retorno a la televisión, a pesar de las fuertes críticas en contra del reality.

“Este programa no lo veo, lo veo en redes sociales, pero ha hecho 18 puntos de rating. Si tanta gente lo detesta, le repugna, ¿de dónde sale esa preferencia? ¿Alguien me puede explicar? La gente ha vomitado en redes sociales”, aseveró el locutor radial.

