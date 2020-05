Christian Chávez, ex RBD, denuncia a su expareja por extorsión

Christian Chávez informó que esta semana presentó una denuncia contra su expareja Maico Michael Kemper por extorsión. Esta medida se da luego de que Kemper lo acusara de violencia familiar.

El ex RBD se presentó a la fiscalía de su país junto a sus abogados, lo cual no pasó desapercibido para los medios de comunicación mexicanos.

“Tal y como lo manifestó nuestro cliente la semana pasada, ya se presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por la probable comisión de diversos delitos, entre ellos, el de extorsión”, reveló David Acevedo, abogado del famoso, por medio de un comunicado.

Maico Kemper pide la cárcel para Christian Chávez. Foto: difusión

Asimismo, Acevedo asegura que Kemper está “distorsionando” los hechos para extorsionar con 3 millones de pesos al intérprete de “Ser o parecer”. “Maico ha incurrido en delito y en daño moral”, se lee en el documento de prensa.

Tanto Acevedo como el conjunto de abogados del artista le recomendaron no ofrecer ningún tipo de declaración mientras la denuncia está en curso.

Christian Chávez. Foto: Instagram

Por lo que, en los mensajes que comparte en sus redes sociales, Chávez solo se encuentra publicando fotos con amigos, familia y, además, dando consejos de belleza para el cuidado de la piel.

Cabe resaltar que antes de hacer la denuncia por extorsión, el cantante manifestó por redes sociales que, si bien afronta un proceso difícil, se encuentra tranquilo porque cree en la justicia.

C O M U N I C A D O de Christian Chávez .@christiancha pic.twitter.com/UsFoZeMij8 — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) May 27, 2020

“Sí estoy pasando por un proceso un poco complicado que se va a arreglar por la vía legal, yo no pienso difamar a nadie porque no está en mi esencia, creo fielmente en la justicia y la verdad, lo que sí les puedo decir es que las relaciones tóxicas son algo que te puede costar muchísimo si no alzas la voz desde el principio”, afirmó el mexicano el pasado 20 de mayo en Instagram.