Beyoncé lamenta el asesinato de George Floyd y condena el racismo en Estados Unidos [VIDEO]

Luego de que se difundiera el asesinato de George Floyd en Minnesota, muchos artistas del medio internacional han levantado su voz a modo de protesta por el abuso de autoridad que sufren día a día los afroamericanos.

Beyoncé, quien es una importante activista de los derechos humanos, utilizó sus redes sociales para enviar un duro mensaje a sus compatriotas. La cantante alentó a sus seguidores a expresar su disconformidad y a no ‘voltear el rostro’ ante los actos de discriminación.

“Necesitamos justicia para George Floyd. Todos fuimos testigos de su asesinato a plena luz del día. Estamos destruidos y nos sentimos asqueados, no podemos normalizar este dolor (...). No mas muertes sin sentido, no pueden vernos como humanos de segunda clase. No podemos seguir mirando hacia otro lado, él es nuestra familia porque es un compatriota”, dijo en Instagram.

La cantante también condenó la poca severidad con la que las autoridades están llevando el caso. “Hemos visto muchas veces estos actos violentos llevarse a cabo sin ninguna consecuencia. Sí, alguien ha sido arrestado, pero aún no hemos alcanzado la justicia”, finalizó Beyoncé.

Artistas se pronuncian tras la muerte de George Floyd

El acto de abuso de poder ha ocasionado una serie de protestas en el país norteamericano, especialmente en Minnesota. Por este motivo, los principales artistas de Hollywood no se quedaron callados y usaron sus cuentas de Instagram para expresar su apoyo.

George Floyd, Hollywood

Justin Bieber compartió un video del arresto de George Floy y se mostró muy indignado por el accionar de las autoridades. “Esto debe parar. Este hombre murió y eso me enoja y me entristece. El racismo es malo. ¡Debemos usar nuestra voz! Lo lamento, George Floyd", escribió.

Otras estrellas de Hollywood como Demi Lovato, Katy Perry, Naomi Campbell, Liam Payne, Madonna, Cardi B y Kim Kardashian también se han pronunciado por la muerte del estadounidense.

