Zach Roerig, estrella de The vampire diaries, es arrestado por conducir ebrio [VIDEO]

Zach Roerig, quien formó parte del elenco de la recordada serie de CW The vampire diaries, fue arrestado por conducir su automóvil en estado de ebriedad en Montpelier, Ohio. La información fue confirmada por el portal TMZ, donde se indicó que el hecho ocurrió el pasado 24 de mayo.

Autoridades del departamento de policías del estado señalaron al medio que el actor recibió la orden de detenerse alrededor de las 2:30 a. m., ya que su auto no llevaba placas. Al notar el comportamiento errático del artista y su marcado aliento a alcohol, decidieron detenerlo.

PUEDES VER Artistas de Hollywood se pronuncian tras muerte de George Floyd a manos de policías

Los oficiales realizaron los exámenes de rutina y ejercicios para probar la sobriedad del involucrado, pero Zach Roerig no parecía querer cooperar. El artista de 35 años continuaba pidiendo bebidas, incluso en presencia de las autoridades.

Zach Roerig en The Vampire Diaries

El medio difundió que ‘Matt Donovan’ de The vampire diaries fue retenido en una celda y que terminó orinando en el lugar. Luego de pasar la noche encerrado y cuando se le pasaron los efectos del alcohol fue liberado.

Sin embargo, tendrá que dar sus declaraciones el próximo 4 de junio.

¿Cómo empezó la carrera de Zach Roerig?

El reconocido intérprete realizó su primer trabajo actoral en la serie As the world turns, desarrollando el papel de Casey Hughes desde el año 2005 hasta el 2007. Dos años más tarde formaría parte del elenco principal en The vampire diaries.

Zach Roerig también ha realizado diversas producciones cinematográficas, entre las que se encuentran: “Dear me”, “Rings” y The outer wild".

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.