Michelle Soifer no oculta su felicidad al presumir su nueva figura. La bailarina volvió a Esto es guerra con 23 kilos menos, tras someterse a una operación de manga gástrica, donde le cortaron el 60 % de su estómago.

Para celebrar su ingreso, no tuvo mejor idea que sorprender a los televidentes con un baile que le permitió lucir su ahora esbelto cuerpo.

Soifer señaló en el programa En boca de todos lo que significó para ella reducir peso.

Michelle Soifer. Foto: difusión

“He bajado en total algo de 23 kilos, sí, bastante, pero estoy contenta, estoy muy feliz con el resultado. Realmente sí le recomiendo esta operación, este tratamiento, a las personas que sufren de obesidad porque los va a ayudar muchísimo”, afirmó.

Recordemos que mientras los participantes de Esto es guerra esperaban que el programa inicie grabaciones, ‘Michi’ registraba el proceso de este cambio por redes sociales.

Asimismo, Soifer reveló cómo está siendo su alimentación durante esta cuarentena, también si realiza ejercicios para los retos físicos que tiene que cumplir en Esto es guerra.

“Me han cortado el 60 % del estómago. Obviamente tu estómago ya no te permite comer un montón. Como todo el día, cinco veces, pero porciones pequeñas, medidas (...). No sigo una dieta estricta, no es necesario, como mis comidas normales. Hago bicicleta para no pasar vergüenza en las competencias de Esto Es guerra”, manifestó mientras Maju Mantilla y Ricardo Rondón veían la videollamada.

