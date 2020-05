Maribel Guardia: así lucía la actriz con 19 años en su paso por el Miss Universo 1978 [VIDEO]

Maribel Guardia se ha convertido en una de las figuras de telenovela más reconocidas de Latinoamérica. Su belleza y tonificada figura no pasan desapercibidas para el público espectador. Sin embargo, la actriz siempre ha ostentado un destacable físico, incluso en su juventud.

Muy pocos conocen el pasado de la también cantante en los certámenes de belleza. La estrella de “El privilegio de amar” participó en el Miss Universo de 1978 con tan solo 19 años, hecho que la puso en el mapa y gracias al cual pudo iniciar su carrera artística.

Maribel Guardia, quien este 29 de mayo cumple 61 años, nació en Costa Rica y realizó sus primeros pasos frente a las cámaras con el modelaje. El talento natural y su seguridad sobre las pasarelas la llevaron a ganar el certamen Miss Costa Rica.

Los jurados de aquel concurso no solo quedaron admirados por la belleza natural de la joven, sino por su templanza y su personalidad perspicaz. Esta reacción se repitió en el Miss Universo 1978, el cual se realizó en Acapulco.

Maribel Guardia. (Foto: Difusión)

Su participación en el certamen internacional la llevó a ganar una beca de estudios en una prestigiosa academia de actuación en México. Sin embargo, la ahora veterana actriz, no siempre estuvo segura de su éxito. “Yo me sentía fea, cuando gané [Miss Costa Rica] no lo podía creer”, indicó a un programa azteca.

A pesar de que no logró ser coronada como reina, Maribel Guardia obtuvo el título de Miss Fotogénica, premio otorgado por la prensa internacional a la concursante que más destacó por su belleza y porte.

Sin duda, la joven modelo logró destacar entre sus compañeras, ya que Televisa le extendió la oportunidad de formarse en las artes escénicas. La oportunidad fue muy bien aprovechada y en 1980 realizó su primera presentación artística con la obra teatral Los caballeros de la mesa redonda.

La destacada trayectoria de Maribel Guardia

A lo largo de su destacada carrera, la artista costarricense ha logrado incursionar en los diferentes ámbitos de la actuación. Ha demostrado su talento en teatro, televisión, cine e incluso en la conducción.

Sin embargo, sus interpretaciones más recordadas las efectuó para telenovelas. “Prisionera de amor”, “Tu y yo”, “Amigas y rivales” y “Al diablo con los guapos”, son algunas de las principales producciones de Maribel Guardia.

Maribel Guardia y su impresionante figura a los 61 años

Actualmente, la destacada actriz se ha convertido en una importante figura de las redes sociales. Sus más de 5 millones de seguidores en Instagram se encuentran pendientes de todos sus movimientos.

Maribel Guardia usualmente difunde fotografías de su día a día y divertidos videos para entretener a los usuarios de la plataforma social. En las imágenes que publica ostenta su impactante belleza a los 61 años y comparte sus rutinas de ejercicios.

