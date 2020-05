Macla Yamada: “Una obra por Zoom es tan rigurosa como una obra en físico"

Por: Alessandra Mayanga Polanco

Para la joven actriz Macla Yamada este año lucía prometedor para su carrera. Concretó grandes planes para dedicarse a varias obras de teatro durante todo el 2020.

Incluso, había dejado atrás el espacio radial que conducía en Onda Cero y el programa de televisión Entre memes para dedicarse completamente a su gran pasión.

Macla Yamada. Foto: Instagram.

No obstante, entre sus planes no contó con una pandemia de coronavirus. Sin embargo, ha sabido reiventarse.

Junto a un excelente equipo de actrices y productores, ella interpretó Chicas del cole, una obra de Los productores, que fue transmitida por la aplicación Zoom por internet.

¿Alguna vez te imaginaste hacer una obra de manera virtual?

No, jamás lo imaginé.

¿Cómo tomaste la idea de hacer Chicas del cole por Zoom?

Al principio tenía mucho miedo. Antes del estado de emergencia, yo me encontraba grabando una película. Estaba muy motivada; por eso, puse en pausa a la radio. Además, renuncié al canal porque tenía todo el año copado de obras de teatro, que era mi gran sueño.

¿Cómo tomaste dejar de lado todos esos proyectos?

El soltar ha sido lo más complicado. Dije que sí porque me parecía un gran proyecto, pero también había el temor de que falle el internet, de que la red no esté de mi lado. Todos somos nuevos en esta plataforma. Si bien nuestra generación es pegada a la tecnología igual me sentía un marciano.

Macla Yamada. Foto: Instagram.

¿Cómo han sido los ensayos?

Hemos ensayado muy duro de 3 a 4 horas, como si fuera una obra de teatro normal. Una obra por Zoom es tan rigurosa como una obra en físico. Fuimos probando el texto, definimos los personajes, luego la dirección de arte.

¿Cómo fue el proceso de dirección de arte desde tu casa?

Yo no podía creer cómo se haría la dirección de arte en mi casa, tuvimos que mandar fotos de todos nuestros rincones. Mi sala se convirtió en mi rincón sagrado, pero le agregamos un florero y un sillón. Sentí que era teatro solo que de otra formula.

Emanuel Soriano y Macla Yamada Foto: Instagram

¿Qué fue lo más difícil?

Por ejemplo, el viernes pasado, el internet de Anahí de Cardenas falló y tuvo que salirse dos veces, pero hemos terminado muy bien. La gente le decía que se veía real, pensaban que era parte de la obra, pero era real.

¿Qué aprendizaje te llevas de este reto?

A confiar, me ha servido mucho para afrontar las cosas de la vida. Hay que aprender a adaptarse.