El concurso organizado por TC Candler, Los 100 rostros más bellos del 2020, sigue dando qué hablar. Hasta el momento son decenas de artistas internacionales los nominados para el certamen y aún hay muchos que esperan ser incluidos en la famosa lista.

Todavía falta para que se difundan los resultados,por lo que la organización continúa revelando nuevos participantes cada semana. Aquí listamos las estrellas que han sido consideradas recientemente para competir por el preciado título.

Jennifer Lawrence

La protagonista de Los juegos del hambre llegó a la competencia como una de las últimas nominadas. A pesar de que su participación fue concretada hace poco tiempo, sus fanáticos han mostrado su apoyo y Jennifer Lawrence ya ostenta más de 17.000 interacciones.

Jennifer Lawrence nominado por TC Candler

Noah Centineo

Desde su aparición en la película de Netflix ‘A todos los chicos de los que me enamoré’, Noah Centineo se ha convertido en uno de los galanes más populares de Hollywood. El actor, que hace poco culminó su relación con la influencer Alexis Ren, ha acumulado más de 38.000 ‘likes’.

Noah Centineo nominado por TC Candler

Milett Figueroa

¡Una belleza peruana más que es considerada para Los 100 rostros más bellos del 2020! La artista nacional fue incluida por TC Candler debido a los enérgicos pedidos de sus seguidores y fanaticos. Milett Figueroa celebró su nominación en Instagram, y sus más de 43.000 votos, expresando: “Ya era hora”.

Milett Figueroa nominado por TC Candler

Kit Harington

A los internautas no les importan que Kit Harington no utilice plataformas sociales. El protagonista de Game of thrones conquistó los corazones de sus seguidores con su interpretación de John Snow. El británico ha logrado acumular casi 10.000 ‘me gusta’.

Kit Harington nominado por TC Candler

Rihanna

La actriz celebró recientemente un aniversario más de su debut musical al cumplirse 15 años del lanzamiento de “Pon de replay”, tema con el que saltó a la fama. Rihanna ahora tiene una razón más para festejar, debido a que también fue incluida entre los últimos nominados por el concurso de TC Candler. Sus millones de seguidores han votado y, por el momento, tiene 33.000 ‘likes’.

Rihanna nominado por TC Candler

Zac Efron

El actor estadounidense es, definitivamente, uno de las estrellas más guapas de Hollywood. Zac Efron siempre ha sido elogiado por físico y su rostro, por esta razón ha sido considerado para el certamen y ya se perfila como uno de los preferidos. Tiene casi 42.000 votos.

Zac Efron nominado por TC Candler

Cole Sprouse

La exestrella Disney ha ido ganado notoriedad en el mundo del espectáculos luego de su protagónico en la serie Riverdale; sin embargo, muchos aún lo recuerdan por su papel en Zack y Cody, gemelos en acción. Cole Sprouse ha acumulado casi 74.000 interacciones en Instagram y ahora sus fans se preguntan si su hermano gemelo Dylan también será incluido en el concurso.

Cole Sprouse nominado por TC Candler

Lili Reinhart

Coincidentemente fue nominada a la competencia Los 100 rostros más bellos del 2020 el mismo día que su expareja Cole Sprouse. Lili Reinhart, quien también participa de la serie Riverdale; tiene por el momento más de 41.000 interacciones en la plataforma social.

Lili Reinhart nominado por TC Candler

¿Cómo votar por mi artista favorito en el concurso Los 100 rostros más bellos?

Para votar por cualquiera de los nominados para el certamen se debe ingresar a la página oficial de Instagram de TC Candler. Una vez que se haya ingresado al perfil se debe buscar la fotografía del artista de preferencia.

TC Candler en Instagram

Tras ser localizada la imagen se debe proceder a realizar una interacción con la publicación o se debe dejar un comentario. Los organizadores de Los 100 rostros más bellos del 2020 acumularán las votaciones totales y quien tenga más reacciones será nombrado el ganador del concurso.

