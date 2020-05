Kylie Jenner se defiende de Forbes: “Son declaraciones no comprobadas”

Kylie Jenner ha salido a declararar ante la más reciente publicación de la revista especializada en negocios y finanzas, Forbes.

Ellos acusan a la joven de 22 años de inflar las cifras que tiene como patrimonio, así como el valor de su misma empresa.

Recordemos que ella ha logrado juntar cantidades cuantiosas de dinero tanto por su participación en el reality Keep up with the Kardashians como por su línea de cosméticos. Este dinero la llevó a ser nombrada la “Billonaria más joven del mundo” por el mismo medio que ahora la señala.

Jenner no calló sobre esta acusación, ya que asegura que son rumores y que no tienen pruebas que lo demuestren.

Kylie Jenner.

“¿Con qué me estoy despertando? Pensé que este (Forbes) era un sitio de buena reputación. Todo lo que veo son una serie de declaraciones inexactas y suposiciones no comprobadas (risas). Nunca he pedido ningún título ni he intentado mentir con eso, nunca”, indicó la también influencer.

Asimismo, cita a la publicación para hacer ver a sus seguidores que este medio, según ella, no tiene papeles que acrediten su posición.

Kylie Jenner y su línea de cosméticos.

“‘Incluso creando declaraciones de impuestos que probablemente fueron falsificadas’, ¿esa es su prueba? Entonces, ¿'pensaste' que fueron falsificados? Eso es lo que estoy leyendo”, muestra indignada.

A la vez, Jenner termina asegurando que vive su mejor momento y que se encuentra feliz, lo que genera que el dinero esté en segundo plano.

this is literally the LAST thing i’m worried about right now https://t.co/vw91YGDDmE — Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020

“Soy bendecida a través de los años. Tengo una hija hermosa, y un negocio exitoso y estoy perfectamente bien. Puedo nombrar una lista de 100 cosas más importantes en este momento que fijarme en cuánto dinero tengo”, manifestó la famosa.