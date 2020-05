Con el ascenso de las redes sociales, muchos artistas y personalidades de Hollywood notaron que sus plataformas pueden ser usadas para dar voz a aquellas causas sociales que requieren atención. Ahora, tras la muerte de George Floyd a manos de un oficial de policía en Estados Unidos, importantes estrellas han expresado su repudio ante este acto.

El hombre afroamericano fue detenido a principios de la semana porque supuestamente pretendía pagar con un cheque sin fondos. Sin embargo, un agente lo detuvo de manera violenta y lo terminó asfixiando al ponerle la rodilla en el cuello por más de 5 minutos.

Este acto de abuso de poder ha ocasionado una serie de protestas en el país norteamericano, especialmente en Minnesota. Por este motivo, los principales artistas de Hollywood no se quedaron callados y usaron sus cuentas de Instagram para expresar su apoyo.

Justin Bieber en Instagram

Justin Bieber compartió un video del arresto de George Floy y se mostró muy indignado por el accionar de las autoridades. “Esto debe parar. Este hombre murió y eso me enoja y me entristece. El racismo es malo. ¡Debemos usar nuestra voz! Lo lamento George Floyd", escribió.

Del mismo modo, Demi Lovato expresó estar cansada de los abusos hacia los afroamericanos: “Esto no está bien. Lo dije recientemente y lo diré de nuevo, no dejes que tu disconformidad te impida alzar la voz por aquellos que se encuentran en peligro”.

Kylie Jenner en Instagram

Kylie Jenner, quien posee más de 178 millones de seguidores en Instagram, compartió una conocida frase de Martin Luther King y expresó temer que su hija afroamericana pase por la misma situación.

“Al ver el asesinato de George Floyd, no he podido quitarme su rostro o sus palabras de la mente. Nunca podré experimentar el dolor y el miedo que las personas de color atraviesan todos los días (....) Temo por mi hija y espero un mejor futuro para ella. Mi corazón se quiebra por la familia y amigos de George Floyd. No olviden su nombre. Sigan alzando su voz, porque es el único camino para lograr el cambio”, indicó en la plataforma social.

Otras estrellas de Hollywood como Katy Perry, Naomi Campbell, Liam Payne, Madonna, Cardi B y Kim Kardashian también se han pronunciado por la muerte del estadounidense.

