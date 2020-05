David Guetta: “La música tiene el poder de hacerte sentir mejor”

Desde su confinamiento en Miami donde transcurre sus días componiendo junto a su novia, el titán de la música dance electrónica David Guetta, asegura que en estos momentos, la música puede ayudar al mundo a tener una vida mejor. “Siento la necesidad de hacer más pop... En tiempos de crisis, la gente precisa sentirse bien, y la música tiene este poder. Mi mayor hit como productor fue probablemente “I Got A Feeling” para The Black Eyed Peas, y fue durante la crisis financiera. Fue en 2009 (...) El mundo atravesaba una catástrofe, y una canción tan simple, feliz, se convirtió en el mayor hit de mi carrera. Me gusta la onda tecno oscura, pero mi mente no está allí ahora”, manifestó el cantante en una entrevista concedida a AFP.

Respecto a cómo viene pasando la cuarentena cuenta: “Mi vida consiste generalmente en tomar aviones, ir de hotel en hotel, viajando al próximo show. Esto me muestra lo importante que es, para la inspiración, simplemente pasar tiempo con el teclado. Durante este tiempo me dije, ‘Okay, estoy solo, puedo tomarme el tiempo para crear y tratar de hacer algo nuevo’. Soy uno de los afortunados. No me preocupo sobre cómo me alimentaré el mes próximo. En este momento estoy mirando el océano, así que no está tan mal. He tratado de hurgar en mí mismo. He sido muy bendecido por la vida, y quizás no devolví lo suficiente, así que por eso empecé a hacer (estos conciertos)”, dice Guetta.

El DJ francés de 52 años ofrecerá este sábado un concierto que se transmitirá en vivo desde Nueva York para recaudar fondos frente a la COVID-19 y que beneficiará a varias organizaciones, incluido el Fondo del alcalde para el avance de Nueva York, la Organización Mundial de la Salud y una fundación francesa que apoya a hospitales. En abril hizo otro desde la terraza de un edificio de Miami, visto por unos 8.000 residentes desde los balcones y por millones más en línea. Ese evento recaudó más de 750.000 dólares para paliar la crisis generada por el coronavirus.

Para Guetta el futuro de los shows en vivo es incierto. “Será muy duro para los DJs... No voy a mentir. Realmente no estoy planificando trabajar antes de 2021. Nuestros hits generalmente comienzan en las discotecas, en los festivales. Ahora no hay discotecas, no hay festivales, ¿cómo hacemos? Es el momento correcto para convertirse en un mejor productor, trabajar desde casa, crear música. Estoy creando este catálogo increíble y cuando las cosas abran, estaré listo”, refiere. Además asegura que el gran mensaje que está dejando esta pandemia es que “las fronteras, las fronteras sociales, razas, que todo eso no significan nada. La realidad es que somos iguales frente a esta enfermedad”.