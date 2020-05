El jugador de la selección nacional Pedro Aquino se convirtió en tendencia en las redes sociales y no por temas futbolísticos, sino por unos mensajes que le escribió a la modelo Xoana González, a quien le pidió ser su “amiga discreta”. Esto fue difundido por el programa Magaly Tv La Firme.

Como era de esperarse, el nombre del futbolista estuvo en boca de todo el mundo durante los últimos días, por lo que el actor Carlos Vílchez, familiar del jugador, salió en su defensa. “Pedro Aquino es mi sobrino, yo lo quiero muchísimo y él lo sabe”, empezó a declarar Vílchez para el diario Ojo.

El actor considera a Aquino como una persona de bien. "Siempre ha sido tranquilo. Se me ha hecho muy raro todo esto (presunta infidelidad). Lo que no me gustó es que ella (Xoana González) salga a decir que es ‘castigadora’. Me causa gracia”, añadió.

El cómico de ‘El Wasap de JB’ expresó que no sabe con exactitud cómo está la vida amorosa del volante de la ‘bicolor’, sin embargo, considera que la versión de Aquino es diferente a lo visto en televisión. “No me gusta que hagan ese tipo de cosas, es un mensaje. No sé si mi sobrino estará separado, tendría que hablar con él. Yo sé que la versión es otra”.

Tras ser consultado sobre los motivos que tuvo Xoana Gonzáles para difundir la conversación con Aquino, Vílchez fue enfático en decir que no sabe y no podría opinar sobre ese tema.

Por último, brindó un mensaje defendiendo a su sobrino, a quien considera una buena persona que no le ha faltado el respeto a nadie. “Sé que estoy hablando de alguien que conozco. Mi sobrino no le falta el respeto a nadie, eso lo sabe todo el Perú. Es un gran profesional y gran jugador. Que él haya mandado unos mensajes, eso es un tema delicado”, finalizó el cómico.

Magaly Medina expone el chat entre Aquino y Xoana

Hasta el momento, el futbolista Pedro Aquino no se ha pronunciado al respecto.