Durante la reciente transmisión del programa Magaly TV, la firme la modelo Shirley Arica contó detalles de su intervención policial por burlar la cuarentena de coronavirus en el Perú.

“Son varias cosas, como te digo he sufrido varias irregularidades, nos encerraron en una celda. A nosotras nos han tocado en la noche”, contó la popular ‘Chica realidad’ en el programa de la Urraca.

PUEDES VER Shirley Arica: padre de su hija asegura que no le quitará la custodia a pesar de detención

“Nos hemos quejado con el que cuida de noche y no hizo nada, nos han hecho firmar ese documento de manera coaccionada, nos han trabajado el miedo por la desesperación de salir. Tú no sabes que es estar ahí metida”.

Por otro lado, la modelo también habló sobre los actos de violencia que sufrió a cargo de los agentes policiales.

“Yo he firmado lo que sea con tal de que pueda salir y estar en mi casa. Yo he hablado con el abogado por todas las irregularidades que han pasado dentro, yo tengo las marcas en el cuerpo, como me han jaloneado. Yo asumo mis acciones, pero para cada error hay una falta, esto fue una exageración”. reveló.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.