Lesly Castillo sufre por partida de ‘Richiboy’: “No pensé que esto pasaría”

Lesly Castillo se pronunció sobre la muerte del exproductor del La noche es mía Richard Aguirre, más conocido como Richiboy.

Mediante sus redes sociales, la modelo compartió unas fotografías junto a Richiboy y un emotivo mensaje.

“Qué triste noticia, no lo puedo creer, la última vez que me llamaste me dijiste que no sabías si ibas a sobrevivir y yo no te creí, no te hice caso, pensé que solo era tu depresión”, escribió en Facebook.

Lesly Castillo se pronuncia en redes sociales. Foto: Captura.

Por otro lado, Lesly Castillo también arremetió contra la televisión, ya que destacó que Richard sufrió mucho para encontrar trabajo.

”Me entristece saber que no estarás con nosotros, me da bronca que no te dieran la oportunidad, que no te hayan tomado en cuenta porque la televisión es una basura, te botan y hasta conseguir trabajo sé todo lo que pasabas amigo, sé que no solo estabas mal por eso, mas la pérdida de tu pareja es demasiado doloroso", comentó.

Lesly Castillo. Foto: Instagram.

Por último, la modelo confesó que no se esperaba un suceso como este y que espera que el exproductor pueda descansar en paz.

“Gente que si tiene talento tiene que irse, discúlpame, no pensé que pasaría esto, lo único que quiero es que descanses en paz Richeboy”, culminó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.