Magaly TV, la firme presentó la denuncia del señor Manuel Rosario por estafa y amenazas contra Richard Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’.

En el informe, el hombre asegura que el personaje se hizo pasar como abogado y que le prometió ayudarlo en el proceso judicial donde está implicado su hermano.

Todo sucedió en enero del 2020. ‘Richard Swing’ le cobró la suma de 2 800 soles por sus servicios para realizar trámites a favor de su familiar. Sin embargo, al poco tiempo desapareció, bloqueó las llamadas de Manuel Rosario y no volvió a dar la cara.

“Y no es justo, un sufrimiento de mi familia por mi hermano que está preso y este señor va a venir así a robarme 2800 soles, de la nada”, expresó indignado el hombre, quien acusa a Richard Cisneros de aprovecharse de su situación.

Lo denunció. El pasado 29 de enero, el hombre acudió a la DEPINCRI de Miraflores, le interpuso una denuncia al excolaborador del Ministerio de Cultura por delito contra el patrimonio en la modalidad de estafa.

Luego, intentó denunciarlo en el Colegio de Abogados del Perú, pero el nombre de Richard Cisneros no figuraba en el registro.

Logró comunicarse con él, pero solo recibió amenazas de su parte. “Me dice que él ya ha hecho el trabajo, que me va a perjudicar, que me va a demandar. Me estafa y encima me amenaza”, contó Manuel Rosario.

“En tiempos de cuarentena la investigación ha quedado estancada en la Depincri de Miraflores, y Manuel Rosario tiene que esperar a que estas se reanuden. Mientras tanto, Richard Swing no da cara a esta denuncia y mucho menos por sus contratos con el Ministerio de Cultura”, se escucha decir en el informe de Magaly Tv la firme.