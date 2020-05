La popular ‘Doña Rebe’, Rebeca Escribens, no pudo evitar quebrarse durante la reciente emisión de su programa de televisión en América.

En el espacio televisivo, la conductora reveló cómo afecta a su salud emocional la pandemia por coronavirus, e incluso comentó que tiene muchas veces ganas de quebrarse.

Rebeca Escribens se quiebra por crisis sanitaria: “A veces me levanto con ganas de llorar”. Foto: Instagram.

“A veces me levanto con ganas de llorar, me maquillo y me visto sin querer, pero, de pronto, cuando prenden las luces y las cámaras, mi tristeza o el desánimo se va”, aseveró.

Asimismo, la actriz comentó que su trabajo la está ayudando mucho a superar esta situación y se ha convertido en su motivación para seguir adelante.

'La Pánfila' recibe aliento de Rebeca Escribens tras conocerse que su familia contrajo el coronavirus. Foto: Instagram

"Te lo juro por la memoria de mi madre que mi trabajo es terapéutico, es la inyección de vitaminas que necesito. Me hace bien comunicarme”, manifestó.

Por otro lado, Rebeca Escribens agradeció mucho el enorme cariño que ha recibido de su público, quienes la siguen todos los días en su programa y redes sociales.

“Suelo decir las cosas como las pienso, siempre evitando levantar el dedo porque nadie tiene la suficiente moral para criticar a otros”, aseguró la conductora.

