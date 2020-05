Gustavo Guillén, actor que participó en importantes producciones argentinas, falleció este 28 de mayo a la edad de 57 años.

La información fue confirmada a por la Asociación Argentina de actores al medio Teleshow.

El artista venía luchando contra un cáncer de próstata, pero se difundió que perdió la vida durante un proceso quirúrgico.

Guillén destacó por sus papeles en telenovelas argentinas como Floricienta, Chiquititas, Manuela, Dulce Ana, Ricos y famosos, Muñeca brava, entre otras. Asimismo, fue parte de “Bailando por un sueño“, de ShowMatch.

Las últimas actuaciones para televisión fueron para los programas Solamente vos, Somos familia y Quiero vivir a tu lado. El 2008, subió a los escenarios de teatro con la puesta en escena llamada Asesíname dulcemente. En cuanto a la música, fue el baterista de Fuera de peligro, banda de rock.

Por el lado personal, el actor tuvo dos hijos: Valentino con 16 años, de su primer matrimonio y Pedro, de 3 años, de la relación con la artista Luciana Abelenda.

Fue ella quien, el año pasado, lo demandó por violencia psicológica y verbal cuando compartían hogar, por lo que Guillén decidió hacer la contrademanda.

“Ese mismo día uno de los agentes que estaba en casa me sugirió hacer la denuncia en la comisaría de la mujer. Ese mismo sábado fui porque yo también sufrí ciertas agresiones (...) Además, otra vez fui a la Comisaría de la Mujer pero me fui porque me dijeron que iba a ser lo mismo que mi denuncia previa y no tenía sentido”, declaró el actor aquella vez.

