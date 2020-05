Juliana Oxenford rompió su silencio y se pronunció sobre el reality de competencias Esto es guerra. A través de Instagram, la periodista, tras insistencia de sus seguidores, habló directamente del exitoso programa emitido por América Televisión.

En su mensaje, mencionó las consultas de muchas personas para que de su opinión sobre el formato de ProTV, que coincide en su mismo horario. Al respecto, la conductora de televisión aclaró que ambos espacios tienen un contenido totalmente distinto y no se puede comparar.

La periodista se pronunció sobre el programa reality tras insistencias de sus seguidores.

“Son muchos los que me preguntan por la competencia, me piden que opine sobre el regreso de EEG. Primero, quiero decirles que si bien estamos en el mismo horario, no me corresponde hablar del tema porque somos formatos absolutamente diferentes: nosotros hacemos periodismo, ellos entretenimiento”, escribió Juliana Oxenford.

"Agradezco a quienes nos ven y optan por nuestra propuesta informativa. Son ustedes quienes deciden qué ver y no hay nada más democrático que el uso del control remoto. Sobre periodismo, opino y opinaré siempre. Sobre el resto, solo puedo decir si algo me gusta o no desde mi humilde posición de televidente", añadió la periodista.

Así también, mencionó que el público es libre de elegir lo que quiera ver. Según sus palabras, los programas quedan en la parrilla de horarios de cada canal porque el televidente los decide.

“Los programas subsisten en la medida que la gente los siga viendo. Nosotros estamos contentos con quienes somos, con lo que hacemos y con lo que hemos logrado en tan poco tiempo. Un abrazo a todos”, redactó la conductora de ATV Noticias al estilo Juliana.

En la fotografía que acompañó el texto, se la ve con el ministro de Salud, Víctor Zamora y muchos invitados más. En su programa, recibe a politólogos, especialistas en la salud y otras personalidades para debatir sobre temas coyunturales.

Usuarios respaldan comentario de Juliana Oxenford sobre Esto es guerra.

