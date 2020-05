La última edición de Esto es guerra se tornó muy emotiva por las palabras de Gino Assereto, quien rompió en llanto al revelar lo mucho que le afectaba no ver a su hija Khalessi, fruto de su exrelación con Jazmín Pinedo, desde que inició la cuarentena.

“Lucho conmigo mismo para ver si vale la pena arriesgar, venir a trabajar por ella […] Ayer fui a verla de lejos porque no me atreví a entrar a la casa y se puso a llorar porque no podía darle un beso”, dijo el integrante del conocido reality frente a Pinedo, quien también lloró desconsoladamente en vivo.

La conductora de Esto es guerra le lanzó palabras de aliento: “Eres un papá maravilloso […] tienes dos princesas que te están viendo en este momento, que te aman con todo su corazón y lo único que tengo que decirte es que eres un valiente. Te agradezco”.

Tras culminar el programa, Jazmín Pinedo recurrió a su cuenta de Instagram para pedir perdón por llorar ante las palabras de Gino Assereto.

“Estaba leyendo sus mensajes y quiero agradecerles. Se pasaron de lindos, agradezco todo su cariño hacia mí y hacia mi familia. Perdónenme por mi sensibilidad. No voy a poder retuitear a todos porque me veo muy fea llorando. Los amo con todo mi corazón”, comentó la presentadora en un video.

Jazmín Pinedo saluda a Gino Assereto por su cumpleaños

El pasado 5 de abril Gino Assereto cumplió 33 años y recibió un tierno saludo por parte de su expareja Jazmín Pinedo.

“Feliz cumpleaños a la distancia, Gino Assereto Carpena. Un cumpleaños distinto por la cuarentena, hoy te enviamos el pastel que preparó Khalee para ti, que Dios te cuide y bendiga siempre”, escribió en Instagram acompañado de una foto familiar.

