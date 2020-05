Carlos Ballarta: ¿Quién es el comediante mexicano diagnosticado con coronavirus? [VIDEO]

El famoso comediante de México, Carlos Ballarta, comunicó a todos sus seguidores a través de un video en su cuenta oficial de Instagram que dio positivo a la prueba de coronavirus.

El standupero comentó que durante varios días presentó una serie de síntomas “bastante fuertes” como diarrea, mareos y dolor en todo el cuerpo. Por ello decidió consultar a una doctora mediante una app.

“El domingo empecé a tener síntomas bastantes fuertes. Una diarrea explosiva muy impresionante que jamás había sentido en mi vida. Ese mismo día, el domingo, sentí como unos problemas del cuerpo como si me sintiera muy caliente”, senaló el comediante.

Carlos Ballarta confirma estar contagiado de la COVID-19

El comediante mexicano mencionó que se sintió muy mal durante dos días. Luego de ello contactó a una doctora mediante una aplicación que permite tener consultas en línea. Al mencionarle los síntomas, la especialista le recomendó hacerse la prueba para un descarte.

“Me recetó unas medicinas, me dijo que tomara muchos electrolíticos para que no me deshidratara (...) Me dijo que quería dejar pasar que el cansancio y la dificultad para respirar podían hacer algunos síntomas fuertes de este pedo, me dijo que quería que se llevara a cabo la prueba de COVID-19”, contó.

Carlos Ballarta contó que contactó a un laboratorio que acude al domicilio para realizar la prueba.

“Me hicieron la prueba ayer, un laboratorio que fue muy profesional. Llegaron a casa, o sea, van directo a tu casa y se pusieron su equipo para evitar contagios (...) Me tomaron la prueba con un hisopo que te lo meten en la nariz. Me dijeron que los resultados los tenían en unos días. Hoy en la mañana amanecí, desafortunadamente con la noticia de que estoy contagiado de coronavirus”.

Carlos Ballarta da positivo a prueba de coronavirus.

El standupero pidió a todos sus seguidores que tomen en serio la situación, pues “puede darle a cualquier persona” y evitar salir de casa en la medida de lo posible.

“Evitar salir lo más que podamos, sé que hay personas... En mi caso era uno de esos. Tenía que salir a trabajar, tenía que salir a hacer cosas de trabajo para poder llevar dinero a mi familia”.

¿Quién es Carlos Ballarta?

Carlos Sinuhe Martínez Vallarta, mejor conocido como Carlos Ballarta es un comediante mexicano que nació el 13 de noviembre de 1990 .

Se hizo conocido en 2012 y ha tenido apariciones en Comedy Central y tiene dos shows en Netflix: Furia Ñera y El amor es de putos.

Cabe recordar que uno de los virales que lo hizo conocido fue un video de cuando fue entrevistado por René Franco en el programa “Es de noche... y ya llegué”. Todo comenzó con la pregunta ¿A qué eres alérgico?.