Anna Carina Copello se muestra optimista tras dar positivo a prueba para COVID-19

Ana Carina Copello se mostró optimista en una de sus publicaciones de Instagram. La intérprete peruana dejó un reconfortante mensaje tras anunciar que dio positivo a una prueba de COVID-19 que le realizaron.

Hace unos días, la cantante comunicó que es portadora del coronavirus. A través de un extenso mensaje en sus redes sociales, recalcó lo importante que es cuidarse de este virus que está afectando a gran parte de la población mundial.

Anna Carina revela que contrajo el coronavirus.

“Ayer me dieron los resultados de la prueba molecular y salió positivo. Tengo COVID-19 y la verdad es que me cuesta creerlo. A pesar de haber tenido todas las precauciones del caso, de no haber salido de mi casa por más de 60 días, de haber desinfectado bolsas y todo lo que llegaba de afuera usando mascarillas, al parecer no fue suficiente", escribió en Instagram.

"Les cuento todo esto para que sean conscientes de lo serio y contagioso que puede ser este virus”, agregó Anna Carina Copello.

María Pía Copello envía mensaje de aliento a su hermana Anna Carina tras dar positivo con COVID-19.

En su último ‘post’, la cantante dejó un fortalecedor mensaje, acompañado de una foto referencial. “Descripción gráfica de cómo me siento hoy. Actitud positiva”, redactó la artista musical.

Anna Carina se recupera del coronavirus

En otra publicación, la hermana de María Pía Copello se pronunció sobre su estado de salud. La intérprete de “Quiero contigo” dijo sentirse recuperada gracias al apoyo de sus fans.

“Gracias por todo el apoyo que he recibido en estos días y por estar pendientes de mí. Como me dijo un amigo: ‘El cariño sube las defensas’. Todo está evolucionando súper bien y cada día me siento mejor. ¡Regresaré con más fuerza que nunca!”, escribió en Instagram.

Anna Carina Copello

