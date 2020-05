El futbolista Pedro Aquino le propuso a la modelo argentina Xoana González mantener una ‘amistad discreta’. Ella reveló los chats que mantuvo con el deportista en el programa de Magaly Medina.

Allí se evidencia que el integrante de la Selección Peruana contactó a la modelo desde su cuenta oficial de Instagram.

Incluso, le confirmó que se encuentra separado de su esposa Katherine Fernández; sin embargo, resultó dudoso para la conductora de TV, debido a que en las recientes publicaciones de Aquino, él parece junto a ella y le expresa su amor.

Por su parte, Xoana González lamentó que el futbolista le haya realizado esa propuesta, pese a que es un hombre casado y tiene una historia de amor con su pareja.

“Me siento una porquería de persona, me mató la historia de amor. Pero la tiene que respetar el hombre, él es el que le jura fidelidad a la mujer. Si estuviera soltera no me fijaría en él, pero me parece que es doloroso ver eso (el informe), me da pena”, manifestó la modelo.

Para Xoana González, la esposa del futbolista peruano merece saber la verdad sobre las polémicas conversaciones.

"Seguro la esposa se va a molestar, pero creo que deberíamos (...) sacar al fresco a estos hombres, a mí me hubiera encantado que me abran los ojos con pruebas y todo si me pasa lo mismo porque no está bien estar del otro lado, es un servicio a la comunidad”, mencionó la argentina.

Pedro Aquino, de 25 años, y Katherine Fernández se casaron luego de cinco años de relación, ellos se conocieron desde muy jóvenes y formaron una familia.