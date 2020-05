Tula Rodríguez realizaba una entrevista a la ex chica reality Sully Sáenz durante un segmento en En boca de todos, cuando reveló que su hija se sometió a una operación que duró 14 horas.

La conductora de TV lamentó la situación de la modelo peruana que se encuentra en Canadá esperando por la mejoría de la salud de su hijo Marchello, quien perdió la audición de un oído.

Tula Rodríguez se colocó en el lugar de Sully Sáenz debido a que también vivió una situación similar cuando su hija tuvo que operarse por varias horas. Esto no había sido mencionado antes por la presentadora de TV.

“Esta es una etapa seguramente y el día de la operación vas a estar con el corazón en vilo. Yo lo he pasado, son detalles que tampoco he venido contando, y también lo he pasado, fueron 14 horas”, expresó Tula Rodríguez.

Pese a que la pequeña heredera de la conductora de TV no sufrió el mismo mal, Rodríguez aseguró que ella es una niña normal.

“Y pasa el tiempo, hoy mi niña -no es el mismo diagnóstico de tu hijo (Marchello), es verdad- pero Valentina va a un colegio regular, le va super bien, es una niña amorosa y de verdad que termina valorando los pequeños grandes detalles”, declaró.

Además, envió buenos deseos para Sully Sáenz. “Y efectivamente cuando ella... cuando tu hijo se ponga el audífono va a sentir de que se le abre el mundo y la mejor terapia de eso es el amor de papá y el amor de mamá”, agregó.