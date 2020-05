Taylor Swift y Burger King se han convertido en protagonistas de un polémico debate en Twitter, luego que la cadena de hamburguesas respondiera a una pregunta sobre su canción favorita de la estadounidense con la frase: “the one about her ex (la que habla acerca de su ex, por su traducción al español)”.

Todo comenzó cuando la usuaria Audrey intentó iniciar un hilo de conversación en Twitter con la cuenta oficial de Burger King, preguntándole por su tema favorito de la cantante de pop, Taylor Swift.

La respuesta, desopilante por demás, fue un escueto “the one about her ex".

Inmediatamente, una legión de seguidores y fanáticos de Taylor Swift tomaron la red del pajarito azul y dirigieron sus dardos contra Burger King, criticando que la empresa reduzca la trayectoria de la cantante a canciones sobre sus exparejas y sugiriendo que no tiene más temas recurrentes.

Incluso, se creó el hashtag #BurgerKingIsOverParty, algo así como “Burger King ya no es parte de la fiesta, ya no está de moda” en Internet. Dato anecdótico, la propia Taylor Swift fue víctima del mismo hashtag en el 2016 con "#TaylorSwiftisovertheParty.

Regresando a la controversia en Twitter, la publicación original de 'the one about her ex’ tuvo que ser borrada por Burger King al tiempo que seguidores de la cantautora de “Look what you made me do” exigían unas disculpas públicas. El tema rápidamente se convirtió en trending topic.

No obstante, para muchos otros usuarios solo se trató de una muestra del humor negro con que la cadena de hamburguesas está acostumbrada a conversar con sus clientes a modo de juego. ¿Y para usted, cuál es la mejor canción de Taylor Swift?

Estas son algunas de las reacciones en Twitter:

Burger King presenta sus coronas “anti-pandemia” para frenar contagios

La cadena de comida rápida Burger King sorprendió a todos sus clientes de Alemania con el lanzamiento de un peculiar sobrero que impide reuniones mayores de dos metros de distancia, como parte de las medidas ante el avance del nuevo coronavirus (COVID-19) en ese país.

PUEDES VER Tom Cruise: Jefe de la NASA confirma que irá al espacio

Es así que en todos los restaurantes de Burger King de ese país, la empresa de hamburguesas y carne a la parrilla inició el reparto de “coronas” de papel gigantes que al momento de utilizarse, por el gran tamaño de su alero, impiden que los comensales puedan romper con el distanciamiento social.

Selena Gomez dice que Taylor Swift es “una de las mejores compositoras del mundo"

La célebre cantante Selena Gomez se pronunció sobre las habilidades musicales de su colega Taylor Swift, en una entrevista para Apple Music con el DJ Zane Lowe. Durante la charla, la ex estrella de Disney comentó las canciones que ha incluido en su playlist “At home with Selena Gomez”, donde recomienda música para entretenerse mientras dura la cuarentena. Uno de los títulos de su lista es “Lover”, un famoso tema de Taylor Swift.

“Esta es otra de esas canciones que muestran la capacidad de Taylor para volver a lo antiguo, que a la vez combina con su desafiante manera de hacer cosas nuevas con su música. Creo que es tan puro como eso. Siempre he pensado, desde antes de ser su amiga, que ella es una de las mejores compositoras en el mundo”, afirmó.