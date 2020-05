El vocalista de la banda Slipknot, Corey Taylor, sorprendió a sus fans al confirmar, en una reciente entrevista, que aprovechó la cuarentena para terminar de grabar su primer ábum como solista.

En el programa We are Hear, Corey señaló el porqué decidió mantener este proyecto en secreto. Asimismo, grabó con quiénes grabó este nuevo material.

“Grabé en secreto mi primer álbum en solitario. Prefería hacerlo así. Lo hice con la banda que he usado en mis anteriores actuaciones, que es desde hace años y unas cuantas personas que he trabajado desde siempre”, manifestó el intérprete de “Psychosocial”.

Corey Taylor. Foto: difusión

Además, detalló de quiénes se trataban. “En bajista Jason Cristopher, Dustin Schoenhofer para la batería, quien es miembro de Walls Of Jericho, el guitarrista Zach Throne. Han grabado canciones en dos semanas y media, el resultado es totalmente genial”, reveló junto a Lizzi Hale de la banda Halestorm.

En esta entrevista también conversó acerca de la procedencia de los temas de este nuevo disco, confesando que dicho material lo ha venido trabajando por años. “Todas las canciones y cosas las he estado escribiendo a lo largo de los años, pero no encajaban en ninguna de las bandas, así que es material que he ido acumulando y me di cuenta de que las tenía ahí”, contó.

Corey Taylor en Slipknot. Foto: difusión

En línea con ello, consideró que este era el momento ideal para lanzarlo al mercado, siendo su primer trabajo en solitario. “Este es el momento perfecto para hacerlo. Contar con estos tíos ha resultado en el combo perfecto, porque todos amamos los mismos tipos de música, los mismos tipos de rock, tipos de punk, tipos de metal y los mismos temas de todo. Y fuimos capaces de incorporar esas influencias en todo”, admitió Corey de 46 años.

El cantante anunció que esta nueva producción contará con 25 canciones. Todavía se desconoce la fecha de su lanzamiento, pero tiene la confianza de que el material gustará.

“Estamos realmente entusiasmados, y los de la disquera no han vomitado cuando lo han escuchado”, afirmó.