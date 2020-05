Rosalía anuncia nueva canción con Travis Scott y muestra adelanto [VIDEO]

Rosalía anunció a través de su cuenta oficial de Instagram su nueva colaboración con Travis Scott. La española compartió su emoción a sus 11.1 millones de seguidores en dicha red social.

Asimismo, la intérprete de “Malamente”, quien hace poco se volvió tendencia por imitar a su colega Shakira durante una entrevista con la revista Elle, reveló cuál es el nombre del nuevo tema, que ya ha puesto ansiosos a sus fieles seguidores.

Rosalía anuncia nueva canción con Travis Scott llamada TKN y revela adelanto en Instagram.

“Se viene ‘TKN’”, escribió la joven artista acompañada de una foto donde aparecía ella y el exnovio de Kylie Jenner.

La publicación tiene cerca de 2 millones de reacciones, incluyendo el ‘me gusta’ de la billonaria, con quien la cantante mantiene una fuerte amistad que presumen en redes.

Pero eso no fue todo, Rosalía compartió a través de sus historias de Instagram un breve extracto de cómo se escucha “TKN”.

Por su parte, Travis Scott no ha hecho ninguna publicación al respecto.

Rosalía y Travis Scott presentan “Highest in the room”

Cabe mencionar que no es la primera vez que Rosalía y Travis Scott participan en una canción. A finales de diciembre, el rapero publicó a través de YouTube el remix de su canción llamada “Highest in the room”, en el cual participó la española.

El tema formó parte de su recopilación JACKBOYS, que contó con colaboraciones de Scott con artistas como Lil Baby, Scheck Wes, Don Toliver, Young Thug, Quavo y Offset.

